Препараты для потенции - купить недорого в Москве с доставкой по РФ

Основная проблема, с которой сталкиваются представители сильного пола, — эректильная дисфункция, то есть неспособность достигать и\или поддерживать эрекцию (достаточную степень напряжения полового члена), необходимую для удовлетворения половой активности. Распространенность этого заболевания достаточно велика – по данным Всемирной Организации Здравоохранения приблизительно каждый пятый мужчина на планете страдает той или иной формой дисфункции. 9 из 10 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет хотя бы однажды сталкивались с признаками нарушения эрекции. Чаще всего эректильная дисфункция наблюдается после 40-50 лет, но кроме того сложности с эрекцией возникают и у молодых людей. И хотя это состояние не угрожает жизни, оно становится для мужчины тяжелейшей физиологической и психологической проблемой.

Причиной эректильной дисфункции могут стать — психологические факторы (разлад в отношениях с партнером, текущие проблемы, стрессы) и физиологические факторы (последствия усталости, различных заболеваний, прием некоторых лекарственных препаратов). Среди них наиболее важное значение имеют сердечно-сосудистые, (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз), сахарный диабет и другие эндокринные нарушения, болезни предстательной железы и мочевого пузыря, депрессия, эпилепсия, прием мочегонных, b-адреноблокаторов, антидепрессантов.

Важный фактор лечения больных с нарушениями эрекции – изменение образа жизни – физическая активность, правильное питание, отказ от курения и чрезмерного приема алкоголя, борьба с лишним весом, регулярная половая жизнь без продолжительных периодов воздержания и сексуальных излишеств, важна культура половых отношений.

В последние годы для лечения эректильной дисфункции стали активно применять ингибиторы фосфодиэстеразы (ФДЭ-5), которые дали возможность врачам специалистам урологам – андрологам эффективнее помогать пациентам с нарушениями эрекции. К таким препаратам относятся силденафил, тадалафил, варденафил. Секрет популярности этих препаратов заключается в: