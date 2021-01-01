Препараты для потенции - купить недорого в Москве с доставкой по РФ

Препараты для повышения потенции

Купить сейчас!
Быстрая доставка

Отправляем заказы в день получения

Самые низкие цены

Гарантия самой низкой цены на Дженерики в России

Всегда на связи

Работаем 24/7 +79581330240

Whatsapp
Telegram
Viber
Только оригинальные препараты

Прямые поставки из Индии

Таблетки Силденафил купить

Силденафил

От 65 рублей
препараты для потенции оформление
от 65 рублей

Тадалафил

варденафил для главной

Дапоксетин

от 100 рублей.
ВАРДЕНАФИЛ

Варденафил

от 100 рублей
Аванaфил для главной
от 170 рублей

Аванафил

Комбинированные препараты для потенции

Комбинированные препараты

Почему выбирают нас

виагра таблетки

Нет минимального заказа

Оформить заказ можно на любую сумму, нет никаких ограничений.

пробники

Широкий ассортимент

Наш ассортимент охватывает все популярные препараты для повышения потенции.

Гарантия лучших цен

Гарантия лучших цен в России

Нашли дешевле? Дайте нам знать, и мы сделаем скидку 5% от цены конкурента.

гарантия качества

Гарантия качества

Мы гарантируем качество на препараты для потенции. Если препарат не оказал должного эффекта, мы вернем деньги.

Фиксированная цена доставки

Все прозрачно и просто, цена доставки по всей России 200 рублей. Доставка через Почту России 1-м классом.

ЛУЧШИЕ ПРОДАЖИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Лучшие средства для потенции мужчин

СМОТРЕТЬ ВСЕ

Эректильная дисфункция

Основная проблема, с которой сталкиваются представители сильного пола, — эректильная дисфункция, то есть неспособность достигать и\или поддерживать эрекцию (достаточную степень напряжения полового члена), необходимую для удовлетворения половой активности. Распространенность этого заболевания достаточно велика – по данным Всемирной Организации Здравоохранения приблизительно каждый пятый мужчина на планете страдает той или иной формой дисфункции. 9 из 10 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет хотя бы однажды сталкивались с признаками нарушения эрекции. Чаще всего эректильная дисфункция наблюдается после 40-50 лет, но кроме того сложности с эрекцией возникают и у молодых людей. И хотя это состояние не угрожает жизни, оно становится для мужчины тяжелейшей физиологической и психологической проблемой.

Причиной эректильной дисфункции могут стать — психологические факторы (разлад в отношениях с партнером, текущие проблемы, стрессы) и физиологические факторы (последствия усталости, различных заболеваний, прием некоторых лекарственных препаратов). Среди них наиболее важное значение имеют сердечно-сосудистые, (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз), сахарный диабет и другие эндокринные нарушения, болезни предстательной железы и мочевого пузыря, депрессия, эпилепсия, прием мочегонных, b-адреноблокаторов, антидепрессантов.
Важный фактор лечения больных с нарушениями эрекции – изменение образа жизни – физическая активность, правильное питание, отказ от курения и чрезмерного приема алкоголя, борьба с лишним весом, регулярная половая жизнь без продолжительных периодов воздержания и сексуальных излишеств, важна культура половых отношений.
В последние годы для лечения эректильной дисфункции стали активно применять ингибиторы фосфодиэстеразы (ФДЭ-5), которые дали возможность врачам специалистам урологам – андрологам эффективнее помогать пациентам с нарушениями эрекции. К таким препаратам относятся силденафил, тадалафил, варденафил. Секрет популярности этих препаратов заключается в:

  • высоком профиле безопасности
  • простом механизме действия
  • воздействии только на естественные механизмы возникновения эрекции
  • отсутствие влияние на гормоны
  • высокой эффективности
  • длительной продолжительности действия

Новые статьи

Статья про Ценфоце

Cenforce: Эффективное лекарство от ЭД, которое освежает вашу Сексуальную жизнь сделает вашу жизнь ярче.

Читать

5 факторов, вызывающих эректильную дисфункцию у мужчин!

Читать
Преждевременная эякуляция (ПЭ) дапокситин

Как избежать преждевременной эякуляции?

Читать

Скидка 20% для практикующих врачей

*При условии Самовывоза заказа.